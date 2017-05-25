В Волгограде предсказали Волге экологическую катастрофу

В Волгограде предсказали реке Волге экологическую катастрофу. Кадры масштабного загрязнения в городской черте заснял на видео местный житель.

Крупнейшая река Европы может в скором времени превратится в мертвую воду. Уже сегодня видны катастрофические последствия, которые наносит Волге металлургическое производство, находящееся на берегу великой реки.

Житель миллионного Волгограда захотел посмотреть масштабы всего бедствия и с помощью камеры с птичьего полета смог запечатлеть неприглядную картину у металлургического завода «Красный Октябрь».

Жители окрестных кварталов уже давно чувствовали на себе всю тяжесть воздуха, который создается из отходов производства и достигает жилых микрорайонов. Не менее ужасные последствия ожидают и Волгу. Сточные воды вместе с остатками отходов выливают напрямую в водоем, находящийся в городской черте недалеко от центра Волгограда. В городе не предусмотрены очистные сооружения, которые полностью бы предотвращали негативные последствия.

Волгоградец уже послал собранные материалы и видеокадры в экологические надзорные органы региона и ждет ответной реакции.