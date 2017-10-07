Наглость россиянина в фастфуде прославила его на весь мир

В топ известного развлекательного портала Reddit попал фотоснимок из русского "Бургер Кинга", гость которого не захотел платить за стаканчик для безлимитной газированной воды, применил баскет из KFC. Пользователи портала признали мужчину гением и поблагодарили за лайфхак.

Сотни пользователей подшучивали на находчивым посетителем заведения. "Я даже представляю, как этот мужчина и его семья стали вокруг это ведра, каждый со своей соломинкой", - прокомментировал один из пользователей с ником goat_in_tree. Изобретательность молодого человека удивила пользователей портала. "Мы живем в 2018 году, а этот парень в 6018", - отметил haterwsky. "Так бывает только в России", - подчеркнул SubconsciousWoof.

Один из посетителей портала рассказал, что набирать газировку из "Бургер кинга" в свою личную тару выдумали не россияне. Так очень часто делают подростки в Бразилии. Там можно брать газировку безлимитно только первые полчаса со времени заказа.

Так или иначе пользователи выразили благодарность за такую поданную идею, и некоторые пообещали, что сами лично повторят пример молодого человека. Как стало известно, этой популярной фотокарточке уже более года. Она и раньше фигурировала в различных пабликах и вызывала восторженные и гневные эмоции у людей.