На станциях МЦК будут открыты более 50 торговых павильонов

В Москве на шести остановках Московского центрального кольца на 2018 год запланировано начало работы порядка 54 торговых павильонов.

К Концу зимы старт возьмут первый десяток торговых площадей. Далее запланирован розыгрыш на открытом электронном аукционе более 40 торговых ларьков. Площадки для торговли по размерам превышают 3 тыс. кв. метров, их можно увидеть на остановках МЦК: Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская. В этих помещениях запланирована работа предприятий общепита, гастрономов, продажа бытовой химии, газет и журналов. Также производится ремонт обуви и одежды, ключей.

Движение по МЦК запущено осенью 2016 года. Всего кольцо насчитывает 31 станцию с 14 пересадками на метро и шестью — на пригородный транспорт. К концу 2018 года с МЦК соединят пять остановок московского метрополитена.