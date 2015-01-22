Россиян уличили в чрезмерном увлечении порно

В социальных сетях создали рейтинг самых известных категорий русскоязычной Википедии за прошлый год. Список опубликовал пользователь с ником Emaus на сайте онлайн-энциклопедии.

Судя по рейтингу, в ушедшем году россиян больше всего интересовал футбол, также активно искали информацию об известных личностях и животных, а также усердно просматривали кинофильмы для взрослых.

Особым вниманием среди пользователей Википедии пользовались порно актрисы, которые попали в топ онлайн-энциклопедии сразу в нескольких категориях: по стране, по алфавиту, и кинематографу России и США.

По данным списка, футболисты и персоналии выбрали порно актрис, которые попали в прошлом году на первую и вторую сточку рейтинга. Отмечено, что в списке замечены русские мужские и женские имена, список населенных пунктов, умершие в ушедшем году люди, фильмы по алфавиту. Однако самой посещаемой страницей на Википедии стала главная страница сайта. Самый большой уровень посещаемости был 15 января в прошлом году.