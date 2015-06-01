В Москве с начала года родилось более двух тысяч детей

С 1 января 2018 года в Столице родился 2231 ребенок. Каждый московский малыш получит подарочную коробку.

Там родители смогут найти все важные на первое время вещи: одежда, соски, памперсы, бутылочки, пеленки и многое другое, а также матрас. Среди этих малюток 1054 представителей мужской половины и 1177 представительниц прекрасной стати. В том числе 4 двойни. Самый большой показатель рождаемости отметили в роддоме № 1 ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова - 122 девчонки и 35 мальчиков. Второе место делили между филиалом № 4 Центра планирования семьи и репродукции и филиалом № 1 ГКБ имени В.В. Виноградова. Каждый из них принял в этот мир по 140 малюток, из которых малышей обоих полов оказалось в равном соотношении. С 1 января, по распоряжению мэра Сергея Собянина, всем детям столицы вручают подарочные наборы. Первый из них достался малышке Анастасии из Юго-Западного административного округа. В народе такие наборы получили название "Приданое мэра".