В районе Ясенево, на юго-западе Москвы появится спорткомплекс «Спартак-Волейбол». Об этом стало известно со слов главы Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Согласно предоставленным Олегом Антосенком сведениям, новый спортивный комплекс «Спартак-Волейол» будет построен за счет инвестора до конца 2020 года. Стало известно, что в новом объекте будут доступны плавательные бассейны (как взрослые, так и детские), спортивные залы, кафе и помещения для администрации.

Кроме того, «Спартак-Волейбол» вместит в себя гостиницу на 370 номеров и автомобильную стоянку.

Спортивный клуб «Спартак-Волейбол» объявил о желании участвовать в возведении спорткомплекса в качестве застройщика.