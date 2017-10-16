Модель из Казахстана намерена судиться с женой Аршавина

Модель из Казахстана Ольга Семенова намерена подать в суд на жену Андрея Аршавина Алису Казьмину. Та угрожала Семеновой «отрезать ей пальцы».

Банальная сцена ревности, которая, может быть, ничего под собой не имела в основании, переросла в настоящий скандал регионального масштаба. Казахстанская модель Ольга Семенова, однажды сделав фотографию с известным футболистом Андреем Аршавиным, тотчас же стала объектом травли со стороны его законной супруги.

В сообщении Семеновой Алиса Казьмина пригрозила «отрезать ей пальцы». Судя по всему, Ольга Семенова юмора не понимает, потому решила всерьез судиться с женой Аршавина.

Таким образом, Семенова заявила журналистам, что намерена отправиться «во все инстанции», дабы поставить зазнавшуюся Казьмину на место.

Саму переписку Семенова не публикует, поскольку в Казахстане существует ответственность за распространение конфиденциальных данных.