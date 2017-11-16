В Марий Эл обсудили вопрос по переработке и раздельном сборе мусора

Власти обсудили вопросы отдельного сбора и обработки мусора, так уведомили в Управлении общественных взаимоотношений и информации Главы Республики Марий Эл.

В администрации состоялся «круглый стол» в связи с вопросами раздельного сбора мусора и его утилизации в РМЭ. Акция устроена Ассоциацией субъектов общественного жилищного контроля «Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Марий Эл» и Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Марий Эл». Собрание вел Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Андрей Россошанский. Они анализировали вопросы образования социальной инфраструктуры «Мой чистый город» на базе региональных СО НКО и проблемы раздельного сбора бытовых отходов непосредственно на территории муниципальных образований республики. Делились опытом сбора и утилизации мусора. Россошанский рассматривал возможность организации рабочей группы по перерабатыванию и уничтожению мусора в округе.