Семье Версаче очень не понравился фильм об убийстве модельера

Семья Версаче не признала фильм об убийстве модельера. Сериал «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» его родственники признали вымыслом.

Семья Джанни Версаче в пух и прах раскритиковала сериал «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», второй сезон которого должен вот-вот выйти на экраны.

Как утверждают представители семьи Версаче, они не давали своего разрешения и не были осведомлены ни о написании книги об убийстве Джанни Версаче, ни о съемках фильма. Таким образом, есть основания полагать, что весь сюжет сериала – ни что иное как пустая выдумка.

Стоит напомнить, известный итальянский модельер Джанни Версаче был убит в 1997 году Эндрю Кьюнененом без видимой причины.