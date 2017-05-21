В Сыктывкаре жителям доверили благоустройство города

Администрация Сыктывкара доверила жителям благоустройство города. Постановление местных властей было опубликовано на официальном портале мэрии столицы Республики Коми.

Жители Сыктывкара отныне вольны самостоятельно определять, какой из городских объектов социального назначения будут благоустраивать в первую очередь. Новое решение властей столицы Коми было издано в рамках государственного проекта «Формирования комфортной городской среды».

Таким образом, каждый гражданин России, достигший 14-летнего возраста, вправе открыто проголосовать за ту территорию, поданную организаторами, не позже недели после ознакомления с дизайн-проетами благоустройства.

Те объекты, за которые отдано больше всего голосов, будут благоустраиваться в первую очередь.