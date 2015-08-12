В Украине Сталина сравнили с российскими императорами

В украинском городе Сумы развернулась продажа тетрадей с изображением Сталина и российских императоров. Служба безопасности Украины уже проводит расследование предыстории выставления подобной продукции на прилавок.

Сегодня один из пользователей социальной сети Facebook, житель города Сумы, опубликовал странное для Украины фото, на котором можно увидеть тетради с изображением российских императоров и даже Иосифа Сталина.

Шокирующая находка действительно вызвала нешуточный резонанс среди украинцев: многие не могут понять, как такое возможно на территории независимого государства.

Служба безопасности Украины уже начала проверку издания. Владелец магазина, на прилавках которого обнаружены тетради, заявляет, что это чистой воды ошибка.