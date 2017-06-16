В Москве горожане смогут пройти тест «Принцессы на горошине»

В Москве все желающие смогут пройти тест «Принцессы на горошине». Кровать с десятью матрасами будет установлена на Тверской площади.

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве горожане и гости столицы смогут пройти шуточный тест по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Принцесса на горошине».

Так, в центре Тверской площади будет установлена кровать с десятью матрасами, под которыми скрыта одна единственная горошина. Как дети, так и взрослые смогут ощутить себя в качестве Принцессы, которая не в силах заснуть из-за дискомфорта.

Кроме того, в период с 9 до 11 января на Тверской площади артисты устроят спектакли по сказкам Андерсена, а москвичи смогут принять участие в театральном шествии.