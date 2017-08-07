Эксперты назвали профессии, в которых ждут увольнений в 2018 году. Массовых сокращений стоит ожидать юристам и бухгалтерам.

Аналитики рынка вакансий представили список профессий, где возможны массовые увольнения, начиная с 2018 года. Так, согласно опубликованным исследованиям экспертов, в зону повышенного риска попадают те профессии, где ускоренными темпами происходит автоматизация рабочих процессов. В скором времени работодатели начнут говорить «нет» модераторам, операторам колл-центров компаний, низкоквалифицированным юристам и бухгалтерам, операторам ввода информации, а также специалистам по страхованию граждан. Также долго не продержатся и те, кто нацелен на обслуживание криптовалютных операций.

В относительной безопасности в текущем году могут чувствовать себя специалисты ритейла и ресторанного бизнеса. В этих сферах деятельности автоматизация пока не может решить всех стоящих вопросов, поэтому они просуществуют еще долго. Также минимальные риски потерять работу у водителей и экспедиторов, даже несмотря на внедрение технологий беспилотного вождения.