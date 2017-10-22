Полицейские Новой Зеландии слушали "Нафиг полицию" на повторе

Неизвестные хакеры произвели взлом радиостанции сотрудников полиции - Данидина и запустили на повтор композицию Fuck Tha Policе («Нафиг полицию») американской группы N.W.A. Об этом информирует TVNZ.

Как сообщает издание, композиция неоднократно транслировалась на радиочастотах полиции на протяжении нескольких дней. Подчеркивается, что помимо оригинала песни была запущена и ее кавер-версия, которую исполнила группа Rage Against the Machine.

Как сообщил инспектор Кельвин Ллойд, сотрудники правопорядка Данидина были в курсе о взломе, но им так и не представилось обнаружить злоумышленника.

Fuck Tha Police - наиболее популярная песня рэп-коллектива N.W.A., которая выражает свое несогласие с незаконными действиями сотрудников полиции по отношению к афроамериканцам.