На новогодних каникулах в ледовом городке «Перммяч» побывало 250 тыс человек

В новогодние и рождественские праздники ледовый городок «Перммяч» посетили более 250 тысяч пермчан.

На праздничную программу под Новый Год пришли посмотреть около 60 тысяч жителей Перми. Со времени открытия городка, 30 декабря, сотрудники уже насчитывали от трех тысяч посетителей в день. За время праздников в помещении первый раз организовали «Кубок огня», в нем принимали участие команды из разных городов России. Команды показывали по три номера в номинациях «Соло», «Дуэт» и «Командное выступление». На Рождество в городке показывали торжественную тематическую программу, которую посетило более 34 тысяч человек. В самом ледовом комплексе расположились 16 объектов из льда, все они посвящены странам, которые участвовали в Чемпионате мира по футболу.