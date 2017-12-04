В метро Москвы закрыли новогодний каток

В метрополитене Москвы закрыли новогодний каток. За все время существования его посетили более двух тысяч человек.

Сегодня в торжественной обстановке приостановили работу уникального сооружения, которое работало все новогодние праздники. Жители и гости российской столицы простились до следующего года с новогодним катком. Он был залит работниками скоростного транспорта в конце декабря и проработал две недели вплоть до 9 января. Отмечается, что он работал абсолютно бесплатно в переходе транспортного узла между станциями метрополитена Москвы «Ленинский проспект» и линией электрички МЦК. Всего за это время его посетили более двух тысяч человек. В среднем каждый день на него приходили покататься почти двести посетителей разного возраста.

Ранее мы сообщали, что спрашивали в период новогодних праздников у стоек «Живое обращение» в московском метро.