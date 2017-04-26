Молодые педагоги Орла получат более 5 млн рублей

Для молодых учителей Орла из городского бюджета выделят 5 млн 300 тысяч рублей.

Так, по решению администрации города, все учителя возрастом до 35 лет, а также те, у кого нет стажа, и те, кто начал работать сразу после учебы, получат единоразовую премию в размере 3 тысяч 450 рублей. К их числу добавят и тех, кто совмещает работу с учебой или ушел на военную службу по призыву. На протяжении трех лет им будут производиться выплаты по 1150 рублей ежемесячно. В прошлом году единоразовую премию выплатили 62 педагогам. Всего ежемесячно получали премию 2872 специалиста.