Компания Disney ответила на обвинения в расизме во время съемок «Алладина»

Компания The Walt Disney Company всячески отрицает обвинения ее в расизме во время съемок фильма «Алладин». Сценаристы не потрудились найти актеров с арабской внешностью для массовки.

Разгоревшийся скандал на почве расистских взглядов возник вокруг киностудии The Walt Disney Company. Компанию обвинили в расизме из-за того, что сценаристы, вместо того, чтобы найти актеров с арабской внешностью для съемки массовки в картине «Алладин», попросту изменяли цвет кожи людей с помощью грима.

В ответ на обвинения, представители Disney отмечают, что, на самом деле, в массовке из 500 человек – 400 являются арабами. Это максимальное количество актеров арабской внешности, которых им удалось найти. Остальных действительно пришлось гримировать, чтобы картинка смотрелась целостно и красиво.

Напомним, режиссером фильма «Алладин», снятого по мотивам знаменитого мультфильма 90-х годов прошлого века, является Гай Ричи. Главную роль в картине исполняет Мена Массуд, уроженец Канады египетского происхождения.