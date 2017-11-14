В городском парке Орла появятся новые аттракционы

В середине февраля в Орле пройдет аукцион на право нахождения нестационарных развлекательных объектов в орловском Городском парке.

Как информирует пресс-центр администрации Орла, разыграно будет более десяти нестационарных объектов: зоны для тиров, механических аттракционов. Помимо этого, на мероприятии будет «разыграно» право на установление передвижных цирков на площади Жукова. Минимальная стоимость лотов будет стартовать от 2100 рублей и до максимальной отметки в 105 000 тысяч. Победитель получит право на установку развлекательного объекта с середины апреля до 15 октября 2018 года.

Подать заявку можно будет до 8 февраля включительно.