Известна судьба девочки, исполнившей песню Земфиры на "Минуте славы"

Виктория Старикова из Нижнего Тагила, несмотря на критику ее творчества во время программы “Минута славы” со стороны Литвиновой и Познера, продолжила заниматься вокалом.

В прошлом году Виктория выступала на шоу “Минута славы” под собственный аккомпанемент с песней Земфиры «Жить в твоей голове». Находившиеся в жюри Рената Литвинова и Владимир Познер критически отнеслись к исполнению юного дарования, ссылаясь на то, что эта композиция слишком взрослая для восьмилетней и что родители таким образом пиаряться. Но девочка прошла дальше, где она выступила с мамой. Зрители услышали песню Сергея Трофимова «Родина». Дальше судьи не пропустили юное дарование. В своем городе Нижний Тагил Виктории вручили премию Человек Года. Родители всячески пособляют девочке в ее творческой карьере и она не бросает музыкальную школу.