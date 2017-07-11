Шоу-рум реновации на ВДНХ на новогодних каникулах посетили больше 3 000 человек

В период новогодних каникул экспозицию шоу-рума реновации на ВДНХ осмотрели 3 282 человека. Данными поделились представители московского департамента градостроительной политики.

В департаменте также отметили, что за все время работы шоу-рума квартир по программе реновации объект осмотрели больше 40 000 посетителей ВДНХ. Экспозиция демонстрирует архитектурные и планировочные решения, которые применят в домах, созданных или отреставрированных по программе реновации.

Согласно слов руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, организаторы экспозиции учли всю критику и пожелания от посетителей, осмотревших первоначальный шоу-рум. На выставке для просмотра представлены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Шоу-рум выполнен в виде части дома, который увидят москвичи в рамках проекта про реновации.

Как уже сообщалось ранее, на ВДНХ на новогодних каникулах будет работать шоу-рум квартир программы реновации. Сергей Левкин подытожил, что принятие новогоднего графика помогло увеличить посещаемость шоу-рума.