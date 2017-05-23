Создатели «Твин Пикс» могут снять четвертый сезон фильма

Создатели «Твин Пикс» могут снять четвертый сезон телефильма. Об этом рассказали поклонникам американского сериала киноэксперты.

Любители телевизионного сериала «Твин Пикс» скоро станут свидетелями новых серий полюбившегося фильма. Об этом на днях заявили создатели предыдущих серий картины. Напомним, что в прошлом году в США был показан третий сезон, состоящий из восемнадцати увлекательных серий. Опыт показа удовлетворил спрос на подобную работу и сейчас продюсеры киноленты стоят на пороге подписания нового контракта на съемки фильма.

Это подтвердили не только Дэвид Линч и Марк Фрост, но и вся съемочная команда создателей «Твин Пикс». О сроках, когда стоит ждать начала съемок и дальнейшего показа, пока не сообщается.

Киноэксперты уже до начала процесса работы предрекают ему очередной успех. Известно, что сценарий в черновом варианте уже существует. Ранее Линч рассказывал журналистам о том, что создание четвертого сезона телесериала возможно.