В Москве выставку Стерджеса продлили на пять дней из-за популярности

Знаменитую выставку Джока Стерджеса ”Без смущения” организаторы продлили еще на пять дней из-за волны посетителей.

В центре фотографии братьев Люмьер в Москве выставка американского фотографа Джока Стерджеса ”Без смущения” будет продлена до старого Нового Года. Во время новогодних каникул был большой наплыв посетителей, поэтому инициаторы решили продлевать выставку для тех, кто не успел увидеть работы фотографа. Ранее планировалась работа выставки с 8 декабря по 8 января.

8 сентября 2016 года ”Без смущения” показывали столичной публике. Именно тогда работы закрыли из-за дебатов. Это случилось благодаря напечатанному в интернете комментарию, что на произведениях Стерджеса изображены обнаженные девочки-подростки и это расценивалось как детская порнография. В таких условиях администрация Центра фотографии прекратила показ работ. В это время в прокуратуру отправили обращение о проверке выставки. После года тяжб, экспертиза не выявила никаких признаков порнографии, а только высокий художественный уровень работ.