На Крещение для Новгородцев организовали два купальных места

Исходя из подписанных бумаг органами управления Нижнего Новгорода, для купания на Крещение выделено два участка на реке Волхва.

Жители Новгорода смогут начать водные процедуры с 22.00 18 января и продолжить до 02.00 19 января. В зонах, где проводятся массовые окунания, будут дежурить группы скорой помощи, сотрудники полиции и спасатели. Все места оборудуют биотуалетами. По словам власти, порядком организации мероприятия занимаются клуб любителей зимнего плавания «Новгородские моржи» и областная федерация спортивного зимнего плавания. Окунуться можно будет на Софиевской набережной в районе клуба «Новгородские моржи» и парка «30 лет Октября», рядом со стадионом «Центральный».