Место захоронения праха Хворостовского станет известно 18 января

Сотрудники специальной комиссии определят 18 января место захоронения капсул с прахом оперного артиста Дмитрия Хворостовского в Красноярске. Об этом рассказал министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

На данный момент продолжают обсуждать вопрос захоронения с родными опреного певца. Проходили переговоры с отцом оперного артиста Александром Степановичем, и 18 января будет проведено заседание комиссии, где уже окончательно примут решение, прокомментировала Мироненко.

Хворостовский родом из Красноярска. Как стало известно ранее, знаменитому оперному певцу планируют установить в городе памятник, а в его основании поместить капсулу с прахом звезды. На сегодняшний день определяют место, где будет расположен памятник.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 56-лет после долгой борьбы с опухолью головного мозга. Прах певца разделят на две части, и одна будет захоронена в городе Москва, а вторая в Красноярске. Одну из капсул уже захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 28 ноября.