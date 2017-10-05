В Сочи на новогодних каникулах отдохнули 500 тысяч человек

За 10-дневные новогодние каникулы морские и горные курорты Сочи приняли больше 500 тысяч человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что больше всего загружены посетителями были курорты на Красной Поляне.

Вениамин Кондратьев сообщил, что показатели новогодних каникул этого года значительно превысили уровень загруженности курортов Сочи в прошлом году. Так, на каникулах Нового 2018 года на Красной Поляне отдыхали 358 тысяч человек, в 2017 году этот показатель был меньше на 3 тысячи.

Для посетителей курортов Красной Поляны на новогодних каникулах были открытыми для катания 120 трасс и больше 60 канатных дорог. Также сообщается, что курорты Красной Поляны продолжают работу и с 9 января администрация комплексов снизила стоимость скипассов.

В администрации Краснодарского края отметили положительную тенденцию развития зимнего отдыха и сообщили, что результатом они довольны. Так, увеличился поток туристов, что приводит к развитию курортов и города. По словам Кондратьева, увеличение числа отдыхающих говорит об улучшении услуг курортов и условий для отдыха.