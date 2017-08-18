Скончался создатель ракетно-ядерного щита России Евгений Аврорин‍. Ученый ушел в мир иной в возрасте 85 лет.

Накануне стало известно о невосполнимой утрате в рядах научного сообщества России. В ночь на 9 января ушел из жизни выдающийся ученый двадцатого века Евгений Аврорин. Он стоял у истоков создания ядерного ракетного потенциала СССР в годы холодной войны.

С помощью его работ был создан ядерный щит, обеспечивающий безопасность граждан на всей территории современной России и ближнего зарубежья. Последние годы своей жизни он был почетным руководителем ядерного центра, расположенного в ЗАТО Снежинск Челябинской области. Отмечается, что физик-ядерщик за свои открытия был удостоен немалого количества правительственных наград. Прощание с Аврориным состоится 12 января в Снежинске.