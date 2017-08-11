В Москве на выставке покажут редкие фото Мэрилин Монро и Коко Шанель

17 января в Москве откроется выставка с редкими фотографиями Мэрилин Монро и Коко Шанель, а также других голливудских звезд. Автор работ – фотограф Дуглас Кирклэнд. Он назвал свою выставку «За кулисами».

О предстоящей выставке стало известно по данным, которые предоставляет сайт мэра и правительства Москвы. В сообщении указано, что она будет проходить в Центре фотографии братьев Люмьер и откроется уже в следующую среду. Для поклонников голливудских фильмов она станет настоящим открытием, ведь на ней будут представлены редкие фото популярных актеров, которые играли с 1960 по 2010 годы.

Автор всех работ – знаменитый канадский фотограф Дуглас Кирклэнд. Именно он запечатлел все кадры, которые теперь находят восторженный отклик поклонников по всему миру. В Центре фотографии уточнили, что снимки на выставке будут представлены выборочно и покажут самые яркие моменты из всех альбомов фотографа.

К слову сказать, Кирклэнд так приобрел популярность, фотографируя известных людей. Разглядев его талант, различные представители заключали с ним контракты, нанимая его как специального фотографа. На его счету есть престижная награда от Американского общества кинооператоров.