В Москве на всех станциях метро установят турникеты с бесконтактной оплатой

В Москве до конца 2018 года на всех станциях метро будут размещены турникеты для бесконтактной оплаты через системы PayPass и payWave. Об этом сообщил замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Также Роман Латыпов отметил, что обычные турникеты убирать не станут. Администрация метрополитена Москвы намерена добавить бесконтактные турникеты к уже существующим турникетам с обычными способами оплаты.

По словам Латыпова, турникеты с бесконтактным способом оплаты работают немного дольше обычных и иногда в сканировании карт могут возникать задержки. Однако, такие турникеты пользуются популярностью из-за легкости в использовании и упрощении механизма оплаты услуг метро.

На данный момент в метрополитене Москвы турникеты с бесконтактной оплатой уже установлены на 86 станциях. До конца года администрация метро намерена разместить такие устройства на всех станциях. По мнению авторов решения, разнообразие в методах оплаты услуг метро позволит пассажирам быстрее и без длинных очередей проходить через турникеты.