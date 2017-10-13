Каждый пятый военнослужащий Финляндии подвергался сексуальным домогательствам

Социологи провели опрос и установили уровень сложившейся ситуации с секс-домогательствами среди военнослужащих сил обороны Финляндии. Так, каждый пятый солдат Финляндии подвергался сексуальным домогательствам.

Как пояснили организаторы опроса, цель исследования – осудить и дать публичную оценку сексуальным домогательствам. Таким образом инициаторы сбора данных намерены пресечь факты домогательств и привлечь внимание общества к сложившейся проблеме.

Для опроса социологи привлекли 700 военных, которых в течении 2 недель опрашивали. После сбора всех данных и анализа полученной информации организаторы опроса поделились результатами. Особо подчеркивается, что группа респондентов состояла как из женщин, так и из мужчин.

Так, 77% солдат никогда не испытывали домогательств, 6% отметили, что не понимают признаки таких посягательств и не могут их распознавать. Еще 17% военных признались, что испытывали на себе сексуальные домогательства.

Результатами опроса организаторы исследования делятся в Сети. Многие утверждают, что проблема секс-домогательств присутствует почти во всех странах и во многих сферах. Такая проблема стала остро-обсуждаемой лишь после того, как звезды Голливуда признались в секс-домогательствах и общество поняло, что делиться своим печальным опытом не стыдно.