Старый Новый Год в Белгороде отметят варениками

В течении двух дней первого месяца года белгородцы отмечают Новый Год по старому стилю приготовлением вареников. 13 и 14 января это станет коронным блюдом первого открытого городского гастрономического фестиваля при участии лучших кулинаров городского общепита.

Кухари будут бороться за победу на право называть их блюдо «Вареник с изюминкой», «Самый вкусный и самый красивый вареник», «Русский богатырь», «Пикантный вкус», «Малышок», «Сластена», «Богатство и щедрость русского стола», «Вареник по-белгородски». Все оценки расставляют жители Белгорода. Они продегустируют вареники с давно полюбившимися начинками: картошкой, капустой, творогом, а также самые своеобразные сочетания вкусов продемонстрируют гуру приготовления вареников. На фестивале можно сделать памятную фотографию с увеличенной эксклюзивной копией звездой гастрономического фестиваля, принять непосредственное участие в представлениях, конкурсах, хороводах. Лицезреть выступления профессиональных кузнецов и лучших артистов. Вареники можно испробовать не только на фестивале на Соборной площади, но и в заведениях общепита города.