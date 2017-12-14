Астраханский ЗАГС предложил жителям расстаться с одиночеством

Еще на один новогодний баннер, посланный астраханским государственным ведомством, наткнулись сотрудники из "пункта А". "В Новом году расстаньтесь с одиночеством. Создай свою семью"- пожелала одиноким жителям служба ЗАГС.

Баннер повесили около спортивного комплекса "Звездный", который расположен на улице Николая Островского. Что же, всем остается только присоединится к пожеланиям. Насколько оно сбудется, будет ясно по статистике ведомства к концу этого года.

Ранее сообщали, что в городе будут установлены целые ряды поздравительных баннеров от регионального ведомства, которые будут оформлены а стиле Астрахановской области.

Первое такое поздравление от регионального министерства здравоохранения установили в городе. В нем в ведомстве посоветовали жителям как можно больше обнимать друг друга, это поднимает иммунитет.

После этого горожане обнаружили еще одно поздравление от министерства, в котором пояснили, что такое новогоднее настроение, снабдив текст веселым смайликом.