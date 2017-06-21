Ярославская пончиковая Стаса Костюшкина открылась без пончиков

Известный обладатель харизматичной внешности и сети пончиковых Стас Костюшкин открыл в Ярославле свою пончиковую, но местные жители смогли купить там вместо пончиков – пироги.

В прошлом году со стороны певца уже были попытки открыть в Ярославле на улице Кирова пончиковое кафе, но он не смог договориться с местными властями и киоск утилизировали. В этот раз у звезды все получилось, вот только нужное оборудование для приготовления своего фирменного блюда он не успел завести, так как ранее приобретенное оказалось неисправным и вся надежда только на работников сервисных служб, которые обещали все сделать уже после праздников. К открытию пончиковая на улице Советской в Ярославле пока торгует пирожками, но в скором будущем все недоработки устранятся и каждый желающий ярославец сможет отведать знаменитый пончик от не менее знаменитого владельца.