В Благовещенске оленю на набережной сломали рога. Пострадала от рук неизвестных в период новогодних праздников скульптура животного.

В сентябре прошлого года на центральной набережной реки Амур в Благовещенске местные власти сделали подарок для жителей Приамурья – установили скульптуру оленя, который обитает в местных лесах. Уже через пару дней композиция и детская площадка рядом с ней немного пострадала от веселых посетителей. Однако после недельного ремонта, достопримечательность города вновь удалось открыть для посетителей.

После новогодних праздников местные жители вновь не увидели на теле животного одного рога. По всей видимости, его отломали неизвестные, а инцидент не попал в объективы видеокамер столицы Приамурья.

Размещенное фото изувеченной композиции вызвало бурю негодования у местных жителей. Большинство пользователей склонялось к версии, что народ будто не понимает, что деньги на его восстановление вновь возьмут из городского бюджета. Кто-то пытался шутить, что рога подарила на Новый год изменившая мужу женщина.