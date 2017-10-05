Алтайская библиотека рассказала о самых популярных книгах 2017 года

Работники Алтайской библиотеки им. Шишкова собрали прошлогодние данные о книжных предпочтениях алтайцев. В выборе читателя отмечается предпочтение теперешней прозе, нежели классикt, как было буквально два года назад.

Самыми читаемыми оказались авторы Евгений Водолазкин, со своими творениями «Авиатор» и «Лавр», «Зулейха открывает глаза» от Гузели Яхиной. Читатели не обошли стороной и прошлогоднего лидера Захара Прилепина с его «Обитель» и Исигуро Кадзуо с «Остаток дня». Акунин, Рубанов, Аксенов («Планета вода», «Патриот», «Таинственная страсть») – произведениями этих авторов зачитывались жители алтайского края. Поклонники не оставили без внимания произведения Алексея Иванова и Романа Сенчина «Тобол. Много званых» и «Елтышевы». Только после этого перечня, можно открыть занавесу на статистику любителей классики. Это неизменные «Мастер и Маргарита» величайшего мастера мистики Булгакова, Федор Достоевский - «Преступление и наказание», Эрих Мария Ремарк «Три товарища» и Лев Толстой «Война и мир». Всего в библиотеке побывало более 70000 гостей. Количество прочитываемых книг перевалило за отметку в 58000.