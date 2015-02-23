В библиотеках Москвы появилось более 11 тыс новых книг

В 2018 году в библиотеках Москвы появилось более 11 тысяч новых книг. Теперь там есть свежие произведения отечественных и заграничных писателей, которые имеют премии от национальных литературных конкурсов.

Сведения об обновках на полках столичных библиотек накануне появились на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Сообщается, что в учреждения поступило порядка 11 тысяч новых книг. Среди них произведения не только отечественных писателей, но также и зарубежных. Между тем, выбраны были одни из самых интересных и важных книг – в библиотеки попали только те, чей автор был лауреатом или даже выиграл с ней какую-то премию.

Тем не менее, запас литературы пополнился не только для взрослых, но и для детей. Ее можно найти в городских детских библиотеках. Известно, что в общей сложности обновки получили порядка 441 библиотеки.