Дональд Трамп стал мультяшным героем

Американцы увидят что происходит в Белом доме, что творится в голове у Трампа, сквозь призму юмора и мультяшных персонажей.

Новый мультик можно будет увидеть с 11 февраля 2018 года на американском канале Showtime. Исполнительным продюсером проекта выступает известный комик Стивен Кольбер. «Наш мультяшный президент» рассказывает о буднях президента Америки, о его семье, окружении, о тех комических и порой абсурдных ситуациях и решениях, которые происходят внутри стен Белого дома. 8 января в Сеть уже выложили трейлер к будущему описанию рабочих будней и жизни Трампа.