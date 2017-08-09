Омским музыкантам осталось три шага до мировых рекордов Гиннесса

Гитаристам из Омска ”Гитара Микс” стоит одержать победу трижды и они попадут в Книгу рекордов Гиннесса.

Варшавский музыкальный дистанционный конкурс по видеозаписям стал для ”Гитара Микс” еще одной ступенькой для попадания в списки мировых рекордсменов. В Рождественские каникулы выступление ребят жюри оценили в 100 балов, тем самым они выиграли Гран-при конкурса. Для всей Европы, это наивысшее достижение, ведь никто еще не смог забрать наивысшие призы подряд семь раз. Конкурс предполагал неизменным условием — разнохарактерные композиции, но в собственной аранжировке. Для соблюдения таких условий омские ребята отправили записи четырех разноплановых творений: мексиканской мелодии «Тамакун», перуанский вальс «Отъезд», русская народная песня «Ой, да не вечер» и свое джазовое произведение «Музыка из кинофильма ВА-БАНК».

Прошлый год музыканты покорили Францию, Нью-Йорк, Испанию, Швейцарию, Москву и Австрию, где одержали несомненную победу. Для Книги рекордов Гиннесса квартету ”Гитара Микс” нужно получить еще три победы. В Омске знаменитые музыканты дадут концерт 17 февраля на сцене Концертного зала.