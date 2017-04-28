В Севастополе установили факел вечного огня в виде гильзы

8 января в Севастополе состоялось открытие Вечного огня в парке Победы. Факел вечного огня выполнили в виде гильзы, его разместили на постаменте, изображающем по форме советскую звезду.

Открытие и зажигание Вечного огня стало первым этапом ряда реконструкционных операций и работ по периметру всего парка Победы. Мероприятие проходило в праздничной обстановке. Факел вечного огня выполнен в виде гильзы и по виду имитирует 100-миллиметровую гильзу от артиллерийского снаряда. Гильзу с вечным огнем установили на постамент, который выполнен в виде пятиконечной красной звезды. Создатели памятника отметили, что постамент они выполнили в виде советской звезды.

На самом постаменте также разместили надпись: «Мы помним», что демонстрирует уважение к событиям ВОВ. На мероприятии по открытию Вечного огня гостям организаторы презентовали сувениры, выполненные в виде гильз от пулеметов, которые наполнили землей из парка и выгравировали на них надпись: «Мы помним».