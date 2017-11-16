Роспотребнадзор уменьшит количество солнечных лучей в квартирах Москвы

Роспотребнадзор предлагает строить столичные новостройки так, чтоб солнечного севта попадало в квартиры в разы меньше.

Из-за густой населенности города Москвы и дорогой земли, для строительства новостроек в Москве будут вводить новые санитарные нормы. Так, согласно им, разрешат парковки на первых и последующих наземных этажах, но при этом между парковкой и жилым помещением планируется расположить нежилую площадь. Расположение же квартир будут проектироваться так, что солнечные лучи попадут в дома намного реже. По старым нормам, солнце заглядывало в дома не менее двух часов в день с 22 марта по 22 сентября. Согласно нововведениям, жители и растения будут видеть солнечный свет с 22 апреля по 22 августа. Нехватка солнца распространится и на детские площадки.

Мнения физиков и мнения архитекторов кардинально расходятся. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что качеству жизни горожан новые санитарные нормы построек никак не угрожают. Все это пережитки прошлого борьбы с туберкулезом. Мнение Директора НИИ строительной физики академии архитектурных и строительных наук Игоря Шубина кардинально отличается. Он счиатет, что нововведения могут плохо повлиять на здоровье жителей.