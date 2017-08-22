На Рождество дачники из Минвод собрали урожай моркови

На Рождество благодаря благоприятным условиям жители Ставропольского края собрали с дачных участков в Минеральных Водах урожай моркови. Своими достижениями дачники поделились в социальных сетях.

Аномально теплая погода в зимнее время позволила владельцам приусадебных участков получить дополнительный урожай моркови. Добытые корнеплоды выглядят здоровыми и достаточно большими, несмотря на временные перепады температуры в холодную сторону.

Запись дачника в группе "Минеральные Воды" за короткое время собрала почти 500 просмотров. Автор публикации поздравил своих соотечественников с Рождеством.

Ранее СМИ сообщали, что в Ставрополье осенью пустила цвет сирень, а в декабре распустились одуванчики. А уже в новом году местные жители заметили почки на деревьях.