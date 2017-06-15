В ростовском микрорайоне "Алмаз" в 2018-м построят поликлинику

До конца 2018 года в Ростове на территории микрорайона "Алмаз" построят новую поликлинику для взрослых. О таких планах объявила пресс-служба администрации города.

Согласно сообщению, здание модульного типа планируют возвести на Днепропетровской улице в пределах Первомайского района. Медицинское учреждение будет способно обслужить нужды 25 тысяч ростовчан. Для этого в нём будут работать врачи как широкого профиля, так и узкоспециализированные.

Правительство отметило, что строительство намерены вести одновременно с ремонтными работами в аварийном филиале поликлиники на Туполева. Кроме того, в этом году также собираются провести ремонт в терапевтическом отделении и травмпункте четвертой городской больницы.