В Казани опять перенесли срок сдачи станции метро "Дубравная"

В Казани в очередной раз перенесли срок сдачи станции метро "Дубравная". Информация изменилась в паспорте, размещенном на ограде стоительного объекта в столице Татарстана.

Согласно обновлённым данным, "Дубравную" планируют сдать на полгода позже - в декабре. Предыдущей датой называли начало мая - как раз накануне Дня Победы. Такие сроки озвучил в декабре прошлого года Марат Рахимов, генеральный директор компании-подрядчика АО "Казметрострой".

Всего строительство длится уже пятый год. Изначально его планировали окончить до конца 2016. Потом сдачу ещё дважды переносили на 2017-. Работы ведутся с момента окончания Универсиады 2013 года.