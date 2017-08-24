В Сети снова осудили танцующую в хиджабе девушку из Северной Осетии

Девушка из Северной Осетии, уже известная своими танцами в хиджабе, возмутила пользователей новым видео. Осетинка станцевала под современную музыку, что сильно осудили в Сети.

Пользователи из Владикавказа и другие представители Северного Кавказа осудили девушку за ее танцы и отметили недопустимость таких роликов. По мнению моралистов и верующих, девушка в хиджабе не должна танцевать, более того, она не должна даже слушать музыку.

По словам близких к окружению девушки, она всегда проявляла себя как веселая и интересная личность. Родные танцующей осетинки также не осуждают ее за танцы в хиджабе и ничего выходящего за рамки приличия в ее поведении не видят.

После сотен гневных комментариев девушка удалила ролик и решила ограничить возможность пользователей просматривать ее аккаунт в социальных сетях. Пользователи на видео отреагировали бурно, вокруг него началось бурное ангажирование тем религии и приличия. Многие даже писали о том, что поступок девушки не должен оказаться без реакции. По мнению пользователей, танцующую в хиджабе осетинку «нужно наказать».