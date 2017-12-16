Северо-восточный участок ТПК в Москве намерены запустить в 2020 году

Работу второго участка ТПК на северо-востоке метро Москвы намерены завершить в начале 2020 года. Так 8 января объявил городским СМИ заместитель главы города по строительным вопросам Марат Хуснуллин.

Речь идёт о части Третьего пересадочного контура между остановками "Нижегородская" и "Шереметьевская". Правительство считает, что работы подойдут к завершению в концу следующего года. ТПК считается одним из крупнейших проектов за все существование метрополитена в столице.

Марат Хуснуллин отметил, что вскоре начнёт работать тоннель от "Петровского парка" до "Делового центра". Пути заработают уже через несколько месяцев. В планах градостроителей ещё один этап - от станции "Петровский парк" до "Авиамоторной".