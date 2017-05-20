В Лобне снова функционирует скандальный фитнес-клуб

Фитнес-клуб, скандально прославившийся в Лобне, снова открылся. Теперь заведение функционирует с другими владельцами.

Фитнес-клуб Cardinalis в Лобне заработал себе плохую славу после неожиданного закрытия в ноябре 2017 года. Десятки обманутых клиентов остались без денег и без возможности заниматься в спортивном зале. Как сообщают пострадавшие, они приобрели годовые абонементы в фитнес-клубе, однако через короткий промежуток времени заведение закрылось, а клиенты не смогли вернуть себе деньги.

Теперь фитнес-клуб опять работает, однако на других условиях оплаты и под руководством других владельцев. Прежние якобы не имели чем платить аренду, в то время, когда общий ущерб составил около 8-ми миллионов рублей.

На данный момент пострадавшие клиенты обещают обратиться в суд для возвращения собственных денег. Проводится проверка правоохранительными органами.