Мультфильм "Тайна Коко" заслужил премию "Золотой глобус"

Мультфильм под названием "Тайна Коко" заслужил престижную премию "Золотой глобус". Организаторы церемонии признали его лучшим анимационным фильмом 2017 года и объявили об этом в Twitter.

Мультипликационная работа от киностудии Pixar повествует историю мексиканского мальчика Мигеля, который оказался в Стране Мертвых. Её авторами стали Ли Анкрич и Эдриан Молина. "Тайна Коко" вышла на экраны в октябре и собрала более 555,7 миллионов в кассовых сборах.

В своей номинации картина обошла такие продукты, как "Босс-молокосос", "Фердинанд", "Добытчица" и "Ван Гог. С любовью, Винсент".

В 2018 году награждение "Золотыми глобусами" проводится в 75-й раз. Мероприятие продолжается в Лос-Анджелесе, США.