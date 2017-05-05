Фильм «Движение вверх» на новогодних каникулах стал лидером проката

Фильм «Движение вверх» Никиты Михалкова за новогодние каникулы собрал 658 миллионов рублей кассового сбора, за весь период, с 28 декабря 2017 года по 8 января картина собрала 1,2 миллиард рублей. Драму посмотрели почти пол миллиона зрителей – 424,9 человек.

Как сообщила Единая федеральная система сведений о показах фильмов в кинотеатрах, картины «Движение вверх» за 12 дней с момента премьеры собрала 1,2 миллиард рублей. Большую часть средств фильм собрал за показы в новогодние каникулы. Наибольшее число зрителей, посетивших сеанс показа нового фильма, пришлось на 2 января. Эксперты отметили, что в этот день в кинотеатры ходят больше всего людей за весь период праздников Нового года.

Фильм «Движение вверх» - результат продюсерской работы Антона Златопольского и режиссуры Никиты Михалкова. Картина показывает историю событий знаменитого финального матча по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

Родственники баскетболистов, чьи личности показаны в фильме, недовольны картиной. По их словам, события из личной жизни и подробности об историях спортсменов в фильме исказили. Для сглаживания конфликта создатели фильма сменили фамилии персонажей, чтобы они не так явно показывали реальных баскетболистов.