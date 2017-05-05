Медведев поздравил оперного певца Нестеренко с 80-ми именинами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил оперного певца Евгения Нестеренко с 80-ми именинами. Российский политик не смог не отметить великие заслуги артиста перед Родиной.

8 января свой День Рождения празднует знаменитый оперный певец Евгений Нестеренко. Ему исполняется 80 лет. Дмитрий Медведев в своем поздравлении отметил, что именно благодаря великому таланту исполнителя Евгений Нестеренко создал множество ярких образов на сцене Большого театра и даже за границей.

Стоит отметить, Евгений Нестеренко не обязан своим успехом профессиональному образованию, поскольку в свое время окончил только Ленинградскую консерваторию и технический вуз. Карьеру оперного певца Нестеренко начал с 1970-го года, и за все это время успел зарекомендовать себя в качестве потрясающего тенора по всему миру.