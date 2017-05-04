Ридли Скотт решил снять ещё одного "Бегущего по лезвию"

Режиссер Ридли Скотт решил снять ещё одну картину из франшизы "Бегущий по лезвию". О своей готовности он заявил во время интервью для издания Digital Spy.

Голливудский режиссёр рассказал журналистам, что ещё не закончил сюжетное повествование истории. В связи с этим он желает развивать его дальше и выпустить на широкие экраны очередную часть.

Ранее создатели разочаровались сборами "Бегущего по лезвию 2049", который провалился в прокате. После неудачи они объявили, что не намерены работать над продолжением, которое, к тому же, не является необходимым по сюжету.

Ридли Скотт стал режиссёром оригинального фильма 1982 года и продюсером для сиквела, над которым трудился Дени Вильнев, уроженец Канады. Предполагалось, что продолжение некогда популярной кинокартины соберёт примерно 50 миллионов долларов за первый уик-энд. Однако зрители принесли в кассы лишь 33 из них. Общие убытки составили 80 миллионов долларов при затратах в 150.